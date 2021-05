Buitenlandvakanties mogen weer: de mogelijkheden en de risico's

Kunnen Jan en Marieke naar Zuid-Afrika? (foto: Scott Webb/Pexels) vergroot

De coronapersconferentie stond dinsdag een beetje in het teken van de zomervakantie. Het lijkt erop dat we weer op vakantie kunnen naar het buitenland. Toch is er nog veel onzekerheid. Als voorbeeld nemen we Jan en Marieke, die een reis hebben geboekt naar Zuid-Afrika.

Kort voordat de coronacrisis uitbreekt, boeken Jan en Marieke een pakketreis van drie weken naar Zuid-Afrika bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de brancheorganisatie ANVR. De reis gaat vanwege de coronasituatie in 2020 niet door. In overleg met de touroperator besluiten ze de reis te verplaatsen naar juli van dit jaar en doen ze een aanbetaling.

Op de persconferentie van dinsdag wordt duidelijk dat het wereldwijde negatieve reisadvies gaat verdwijnen. Vanaf zaterdag 15 mei wordt per land bekeken of het veilig genoeg is om te reizen:

Is het land geel of groen, dan kun je er op vakantie.

Bij oranje en rood is dat niet het geval.

In de persconferentie ging het vooral om reizen binnen Europa, maar de ANVR benadrukt dat met de beoordeling per land geen onderscheid gemaakt wordt tussen landen binnen of buiten de EU.

Nu staat Zuid-Afrika op oranje. Je kunt dit checken op de website Wijsopreis.nl. Als dat vanaf zaterdag nog steeds zo is, dan is een reis op dat moment niet mogelijk.

“Op dit moment weten we gewoon nog niet wat wel en niet kan."

Jan en Marieke hebben nog niet de gehele prijs van de pakketreis betaald. Zijn Jan en Marieke verplicht het restbedrag te betalen, ook als ze nog helemaal niet weten of de reis doorgaat?

Het antwoord is: ja. Een woordvoerder van de ANVR legt uit: “Op dit moment weten we gewoon nog niet wat wel en niet kan. De situatie kan snel veranderen. Dus je moet gewoon voldoen aan de betalingsvoorwaarden.”

Jan en Marieke betalen het restbedrag, maar dan krijgen ze tegen de zomer bericht van hun touroperator: de reis kan niet doorgaan. En nu?

De operator kan voorstellen om de reis opnieuw te verplaatsen.

Willen Jan en Marieke dit niet, dan kan worden voorgesteld om naar een andere bestemming te gaan.

Als dit ook geen optie is, dan moet de operator het geld terugbetalen.

“Als de reisorganisatie de reis annuleert, dan moet de betaalde reissom binnen twee weken worden terugbetaald. Met vouchers wordt niet meer gewerkt. Mocht de organisatie dit geld niet kunnen betalen en bijvoorbeeld failliet gaan, dan krijg je via het Stichting Garantiefonds Reisgelden alsnog je geld terug.”

Nu kan het ook zijn dat Jan en Marieke de onzekerheid voor hun reis naar Zuid-Afrika niet willen afwachten. Of ze voelen zich er gewoon niet prettig bij. Dan kunnen ze de reis ook zelf annuleren. Dat betekent wel dat ze annuleringskosten moeten betalen. Angst is namelijk geen reden voor een kosteloze annulering.

* Jan en Marieke uit dit verhaal bestaan niet echt en worden gebruikt als voorbeeld om de situatie duidelijk te maken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.