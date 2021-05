Mohamed (80) maakt kookvideo's met zijn dochter: 'Heel gezellig'

Wachten op privacy instellingen... Vader Mohamed met zijn zoon Kareem en dochter Fatima. Volgende Vorige vergroot 1/2 Fatima Zohra Gazuani en haar vader Mohamed Gazuani maken samen kookvideo's voor hun YouTube kanaal.

Fatima Zohra Gazuani (51) en haar vader Mohamed Gazuani (80) uit Eindhoven zijn een YouTubekanaal begonnen voor kookvideo's. Ze willen daarmee een positief geluid laten horen in deze coronatijd: “In plaats van alle angst die overheerst, willen wij afleiding bieden."

De ramadan is dit jaar voor veel islamitische families anders verlopen dan normaal. Normaal staat het samenkomen met vrienden en familie centraal en dat was deze keer een stuk moeilijker.

“Het YouTubekanaal is een echt familieding geworden”, vertelt Kareem Gazuani. Hij is de broer van Fatima en het brein achter de video’s. Kareem helpt met het regisseren, hij filmt en hij monteert. “Noem me maar een manusje van alles”, lacht hij. Het YouTubekanaal van de drie, Gazuani Cooking, wordt steeds populairder. “We krijgen zoveel positieve reacties van mensen”, lacht Fatima. “Mensen zeggen dat mijn vader echt een leuk typetje is en ze moeten om hem lachen.”

Wij hebben met zijn drietjes heel veel plezier erin om deze video’s te maken. En dat is het belangrijkste

Dat lachen is zeker een succes. Terwijl Fatima en Mohamed klaarzitten voor hun ‘openingszin’ probeert Kareem het zo goed mogelijk te regisseren. Dat gaat een paar keer mis. “Zeg maar dat je de kijkers gemist hebt, pap. En dat we vandaag Tchicha gaan maken”, zegt Kareem. Maar Mohamed begint met iets heel anders. Alle drie barsten ze in lachen uit.

De kruiden voor de Marokkaanse 'Tchicha soep.'

Kareem is blij dat hij samen met zijn zus en vader video’s kan maken. “Mijn ouders vallen in de kwetsbare doelgroep. Daardoor waren ze in het begin wel bang en dat merkten we ook om ons heen. Mijn zus en mijn vrouw kwamen toen met het idee om iets te gaan doen samen. Anders bleven we maar in die angst zitten. Zo zijn we kookvideo’s gaan maken.”

De Marokkaanse soep, Tchicha, staat vandaag op het menu. Volgens Fatima een hele gezonde en gemakkelijke soep voor in de ramadan. Samen met haar vader legt ze uit welke ingrediënten er allemaal in zitten.

Voor Fatima is het heel gewoon dat haar vader in de keuken staat. “Er staan heel veel kookvideo’s van chefs op het internet. Maar een vader en een dochter die samen koken zie je wat minder vaak. We zien dat ook aan de reacties onder onze filmpjes. Mensen zeggen hoe leuk ze het vinden dat ik dit samen met mijn vader doe.” Mohamed vult zijn dochter aan. “Ik ben juist heel blij dat ik iets kan doen. En ik vind het gezellig!”

"We zijn de video’s begonnen vanuit het familiegevoel."

Volgens Fatima denken mensen soms dat Marokkaanse mannen niet koken. “Ze denken misschien vanuit een ander perspectief.” Haar broer valt haar bij: “Maar ik wil wel iets benadrukken. Het was niet ons doel om dit beeld uit de wereld te halen. We zijn de video’s begonnen vanuit het familiegevoel. En met het doel om een stukje positiviteit te laten zien.”

De familie is blij dat het brengen van positiviteit al goed gelukt is. “We hebben echt duizenden reacties gekregen van mensen”, zegt Fatima blij. “Als je elke dag ziet wat er gebeurt rondom de coronacrisis, dan krijgen mensen daar psychisch last van”, legt Mohamed uit. “Zeker mensen van mijn leeftijd. Daarom was het voor mij veel beter om samen met mijn kinderen iets te gaan doen.” Kareem sluit zich daarbij aan. “Wij hebben met zijn drietjes heel veel plezier erin om deze video’s te maken. En dat is het belangrijkste.”

