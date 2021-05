'Brabant' op 1 en 'Hee gaode mee' op nummer 2 in de Brabantse Top 100

Guus Meeuwis voert de lijst aan (foto: Hans van Brakel). vergroot

Het is Guus Meeuwis opnieuw gelukt. Zijn liedje 'Brabant' staat weer bovenaan de Brabantse Top 100 van Omroep Brabant. De afgelopen week is er massaal gestemd op de mooiste liedjes uit de mooiste provincie. Dat levert een prachtige lijst op die op Hemelvaartsdag in zijn geheel te horen is op Omroep Brabant radio.

Het is de tweede keer dat Omroep Brabant deze lijst samenstelt op basis van stemmen van het publiek. De top 3 van dit jaar:

Brabant - Guus Meeuwis Hee gaode mee - Gerard van Maasakkers Links, rechts - Snollebollekes

Er zijn dit jaar 14 nieuwe binnenkomers. Een opvallend nieuw liedje in de lijst is van OG3NE met hun thuisisolatie-versie van 'Bohemian Rhapsody'.

"We gaan er een prachtige radiodag van maken", vertelt Maarten Kortlever, een van de presentatoren. "Het is een mooie mix van internationale megahits tot lokale helden die vooral groot zijn in Brabant zelf. Dat maakt het zo'n unieke lijst!"

De Brabantse Top 100 is op donderdag 13 mei te beluisteren tussen 8.00 en 18.00 uur. De presentatie is in handen van Koen Wijn, Jordy Graat, Hubert Mol, Ronny Balk en Maarten Kortlever. De volledige lijst is vanaf 8.00 uur terug te vinden op de website van de Brabantse Top 100.

