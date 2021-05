Man (39) overlijdt bij ongeluk, reed met auto tegen boom in Wintelre

Wachten op privacy instellingen... (Foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zwaargewonde bij 'zeer ernstig' ongeluk in Wintelre

Bij een ongeluk aan de Biemeren in Wintelre is woensdagmiddag een 39-jarige man uit Veldhoven overleden. De politie spreekt over een 'zeer ernstig ongeluk'.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur in een flauwe bocht tussen de dorpen Wintelre en Oerle bij Veldhoven. De bestuurder kwam hard tegen een boom tot stilstand. Het is onduidelijk wat daaraan vooraf is gegaan.

De politie is bezig met onderzoek.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.