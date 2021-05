NAC maakt het even spannend maar gaat onderuit tegen Cambuur

Wachten op privacy instellingen... Foto: OrangePictures Volgende Vorige vergroot 1/2 Dion Malone algemeen verhaal Cambuur - NAC

NAC mocht een lange tijd hopen op een wonder. Want terwijl het zelf lange tijd op voorsprong stond in de uitbeurt tegen SC Cambuur, waren de tussenstanden op de andere velden gunstig. Toch eindigde de avond in een anticlimax. De Parel van het Zuiden ging met 3-2 onderuit en kan zich gaan richten op de play-offs. Wat viel er verder op in Friesland?

1. Een minikans

Voor de wedstrijd had NAC nog een hele kleine kans op promotie. Om nog tweede te worden moest De Graafschap verliezen van Helmond Sport, Go Ahead Eagles en Almere punten verspelen en moest NAC zelf zien te winnen in Leeuwarden. Er was dus een zogenaamd wonder nodig.

Ondanks dat Maurice Steijn ook had kunnen kiezen voor het sparen van zijn spelers in aanloop naar de play-offs van aanstaande zaterdag koos de oefenmeester voor zijn sterkste elf. Het waren dezelfde namen die de vorige twee wedstrijden wonnen.

2. NAC zorgt voor spanning

Terwijl het op de andere velden ontbrak aan kansen gebeurde er in Leeuwarden genoeg. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd en kregen de nodige kansjes. Waar eerder een goal van de Friezen werd afgekeurd, was het aan de andere kant even later wel raak. Wie anders dan spits Sydney van Hooijdonk zorgde na 36 minuten voor de voorsprong.

Het verhoogde door de voorsprong de druk bij de concurrentie. NAC was bij rust nog één goal op de andere velden verwijderd van een tweede plek. Een goal van provinciegenoot Helmond Sport kon zorgen voor een groot feest in Breda.

3. De Graafschap tijdelijk gestaakt

Het is dan geen hoogtepunt binnen de wedstrijd Cambuur - NAC maar het is er onlosmakelijk mee verbonden. Vlak voor rust wordt bekend dat de wedstrijd De Graafschap - Helmond Sport tijdelijk gestaakt zou worden. Reden was de hevige regenval in Doetinchem.

De vraag die in Friesland bleef hangen was of er een langere rust zou zijn bij Cambuur - NAC, maar ook bij de wedstrijden van Almere en Go Ahead Eagles. Uiteindelijk kwamen de ploegen keurig na 15 minuten terug het veld op en werd het restant van deze duels uitgespeeld. Dit allemaal terwijl er op De Vijverberg niet gevoetbald werd.

NAC trok zich er niks van aan en wist dat het hoe dan ook moest winnen om eventueel kans te maken op een tweede plek.

Trainer Maurice Steijn gaf aan dat ze bij NAC niet bezig waren met de gebeurtenissen op de andere velden. Hij wilde onrust voorkomen:

4. Anticlimax

NAC kwam al vrij snel na rust op een 0-2 voorsprong. Kaj de Rooij was het eindstation van een vlot lopende counter. NAC leek hard op weg naar het voldoen van de missie door de drie punten te pakken.

Toch sloop de spanning er ineens in en liep het te ver achteruit. Cambuur zette nog één keer aan en kreeg nog een hoop kansen via oud-NAC spits Robert Mühren. Lang hield doelman Nick Olij zijn ploeg op de been maar ruim 20 minuten voor tijd was hij kansloos bij een uitgespeelde aanval. 1-2.

Bij NAC wilde niks meer lukken en op het moment dat ook Go Ahead Eagles op voorsprong kwam ging het ook in Leeuwarden mis. Mühren ging zijn kansen benutten en schoot de Cambuur in een tijdsbestek van twee minuten naar een 3-2 voorsprong. Een anticlimax, want menig NAC-supporter zag zich al in spanning naar het vervolg van de Graafschap kijken.

Maar desondanks kan NAC zich gaan richten op de play-offs. Daarin komt aanstaande zaterdag Volendam op bezoek in Breda.

