Niels fietst van Noorwegen naar Zuid-Afrika en is nog vijf maanden bezig

Reizen, dat missen heel veel mensen al sinds het begin van de coronapandemie. Niels Jansen uit Bergeijk niet, want hij is al meer dan een jaar coronaproof op reis met de fiets. Hij is bezig met een nieuwe megatocht van Noorwegen naar Zuid-Afrika.

“Een jaar of vijf geleden tijdens mijn studie in Lima, Peru, kwam ik een groepje fietsers tegen in de woestijn die van Noord- naar Zuid-Amerika fietsten. Vanaf dat moment dacht ik: ooit wil ik dat doen", vertelt hij.

Een droom was geboren maar kwam ook in net iets andere vorm uit. “Op 11 maart vorig jaar ben ik vanuit Brabant richting de Noordkaap vertrokken. Via Oost-Europa naar het zuiden en vervolgens met de zeilboot naar Egypte.”

’s Nachts slaapt hij in een tentje en overdag fietst hij lange afstanden. Zijn huidige reis is tienduizenden kilometers lang, laat hij weten vanuit Kenia.

“Ik verwacht dat ik over vier tot vijf maanden op de Zuidkaap ben, dat is nog zo’n achtduizend tot tienduizend kilometer fietsen. Vanuit Nairobi fiets ik naar Oeganda en daarna naar Tanzania. De route daarna is nog een beetje afwachten”, vertelt hij luchtig.

Zijn hoogtepunt tot nu toe was aankomen in Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa. “Het was mijn eerste doel om daarheen te fietsen. Toen ik daar midden in de nacht aankwam, gaf dat een onbeschrijflijk gevoel. "

