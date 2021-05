Man (23) uit Someren teruggevonden na tip

Foto: Politie vergroot

Een 23-jarige man uit Someren die sinds dinsdag vermist was, is donderdagochtend door de politie teruggevonden na een tip. "Iemand zag hem lopen en die heeft de politie gebeld", zegt zijn moeder. Ze is heel dankbaar voor alle reacties die ze heeft gekregen. "Heel Brabant heeft met ons meegeleefd."

De moeder van de man kreeg heel veel reacties op de vermissing, veel mensen zochten mee naar de hem. "We kregen bijvoorbeeld beelden van Ons Café in Someren, om een uur 's nachts stuurde hij deze door."

Tip

Uiteindelijk leidde een tip donderdagochtend naar de man, zegt zijn moeder. "Ik woon in een fantastisch dorp, ik wil hier nooit meer weg."

App ons!

