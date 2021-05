Zoni (23) uit Someren vermist, politie vraagt publiek om hulp

Sinds dinsdag wordt Zoni, een 23-jarige man uit Someren, vermist. Hij is voor het laatst gezien in een zwarte jas, donkere broek en donkere sneakers.

'Sigaretten kopen' De man verliet dinsdagavond rond zes uur het huis in Someren waar hij met zijn familie woont. "Hij had zijn moeder geld gevraagd om sigaretten te kopen", vertelt een tante. "Dat deed Zoni wel vaker, maar meestal is hij dan binnen een half uur terug. Toen hij na een tijdje nog niet huis was, hebben we de politie ingeschakeld. Zoni komt altijd terug."

Toen de familie in de gaten kreeg dat Zoni veel langer wegbleef dan de bedoeling was, is direct een zoekactie begonnen. Er is zelfs gezocht in Eindhoven en Helmond, tot op heden zonder succes. "Wisten we maar waar hij is", verzucht zijn tante.