Situatie onder controle na waarschuwing chemische geur bij Shell Moerdijk

Shell Moerdijk (foto: Raoul Cartens) vergroot

Shell Moerdijk had woensdagavond te maken met een technisch probleem bij een installatie. Daarom zou er later op de avond een chemische geur vrij kunnen komen die volgens de Veiligheidsregio Midden- en - West-Brabant niet schadelijk is voor de gezondheid. Iets na elf uur maakte de veiligheidsregio bekend dat Shell de situatie onder controle had.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het bedrijf en de hulpdiensten kwamen eerder op de avond uit voorzorg bij elkaar om te onderzoeken welke concrete risico's er waren. De hulpdiensten stonden paraat. Na elf uur was dit niet meer nodig. Hulpdiensten waren toen nog 'op achtervang beschikbaar', zo liet de veiligheidsregio weten.

Volgens de veiligheidsregio was 'het risico voor de directe omgeving beperkt'.

