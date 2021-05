Spanning loopt op bij Willem II: 'Met winst kunnen we een reuzestap zetten'

Teleurstelling bij Freek Heerkens tijdens het duel met PSV (foto: OrangePictures). vergroot

Nog twee wedstrijden en dan is het reguliere seizoen voorbij in de Eredivisie. Iedereen bij Willem II hoopt dat het seizoen dan ook klaar is, met rechtstreekse handhaving op het hoogste niveau. Maar verplichte deelname aan de play-offs of zelfs rechtstreekse degradatie is nog altijd mogelijk. Donderdagmiddag speelt het tegen concurrent ADO Den Haag, een cruciale wedstrijd die onder hoogspanning staat.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Trainer Zeljko Petrovic merkt niets aan zijn spelers. “Het is niet anders dan voor andere wedstrijden”, zegt hij over de spanning bij zijn ploeg. Met nog twee wedstrijden te gaan is er een groepje van vijf clubs die vecht tegen degradatie, dat de spanning toeneemt is logisch. “Toen ik begon had ik dit niet verwacht. Niemand had toen bedacht dat we nu nog met vijf ploegen in de koker zouden zitten. VVV had toen twaalf punten voorsprong en ADO stond iets boven ons.”

"Als je eerlijk en realistisch kijkt, toen ik begon was nacompetitie halen het maximaal haalbare. Daarom vind ik dat de spelers het fantastisch hebben gedaan met al die punten", zegt Petrovic.

"Alles aan doen om te winnen in Den Haag, dan kun je een reuzestap zetten."

Toch zal er niemand nu blij zijn als Willem II de play-offs in moet. Daarom is een zege donderdagmiddag van groot belang. "Het is een hele belangrijke pot”, geeft Freek Heerkens aan. “We gaan er alles aan doen om te winnen daar. Dan kun je een reuzestap zetten. Misschien is het dan zelfs gespeeld. Maar de focus is nu alleen op die wedstrijd, we moeten winnen."

Ploeggenoot Driess Saddiki kijkt er naar uit, de wedstrijd in Den Haag waar de belangen groot zijn. "Er komt veel adrenaline bij kijken, maar dit zijn wedstrijden waar ik voor leef. Alles geven, gewoon bikkelen. Ik ga honderd procent geven, net als de rest van het team. We hebben het volle vertrouwen, we willen daar gewoon drie punten pakken.”

"Het komt misschien over als onwil, maar dat is absoluut niet zo natuurlijk."

De woorden zijn mooi, maar de Willem II-supporters willen het ook daadwerkelijk op het veld zien. Tegen PSV hadden veel fans het gevoel dat de ploeg niet met de vereiste beleving op het veld stond. "We speelden tegen PSV een bepaald systeem dat kansen biedt op een resultaat zolang je in de wedstrijd blijft. Maar als je 1-0 achter komt, wat gebeurde, kan ik me voorstellen dat het er heel lelijk uitziet. Dat het misschien overkomt als onwil, maar dat is absoluut niet zo natuurlijk", zegt Freek Heerkens, die wel de zorgen deelt met de supporters over de huidige plek op de ranglijst.

Bij Heerkens loopt de spanning wel op, zo geeft hij eerlijk toe. “Het is een belangrijk potje. De belangen zijn groot, voor iedere club die onderin staat in de Eredivisie. Voor ons is dat niet anders”, zegt de verdediger, die er alles aan doet om Willem II op het hoogste niveau van Nederland te houden. “Ik ben verbonden met de club en met het lot van de club. Natuurlijk moet je ook een bepaalde ontspannenheid richting de wedstrijd hebben, maar dat het een spannend potje is en dat de belangen groot zijn kun je niet ontkennen.”

Petrovic merkt dat er in ieder geval een positieve sfeer heerst bij de ploeg, ondanks de stress die wel degelijk aanwezig is in Tilburg. “Wij gaan in ieder geval voor de winst, vanaf het begin. En als we voor elkaar krijgen om er rechtstreeks in te blijven, dan ben ik de meest trotste man van de wereld. Dan is iedereen bij Willem II blij.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.