Scooterrijder met traumaheli naar het ziekenhuis na ongeluk in Beek en Donk

Een scooterrijder is woensdagnacht bij een ongeluk op het industrieterrein bij Beek en Donk ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak ten val. Het is onduidelijk hoe de scooterrijder eraan toe is, maar vanwege de ernst van de situatie is hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur op industrieterrein Everbest. Waardoor de scooterrijder ten val kwam, is niet duidelijk, maar voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.

Volgens omstanders heeft een bekende van het slachtoffer de alarmcentrale gebeld. Het is niet duidelijk of hij ook op scooter zat.

