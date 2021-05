Slapende man in trein op station Roosendaal had drugs op zak

Een 24-jarige man uit Rotterdam werd woensdagnacht aangehouden met drugs op zak. Hij had zeven zakjes crack bij zich en een zakje cocaïne terwijl hij lag te slapen in een trein op station Roosendaal. Onderweg naar een cel beledigde hij agenten en spuugde naar hen.

NS-personeel kreeg de man niet wakker. Hij was in een treincoupé in slaap gevallen. Agenten kwamen de conducteurs te hulp en pas na een paar keer knijpen werd hij wakker. Hij zei dat hij in Dordrecht uit had moeten stappen.