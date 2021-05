Margje laat jongeren weer lezen door de game Assassin's Creed Valhalla

Wat nou als je jongeren enthousiaster kunt krijgen om meer te gaan lezen? Daar heeft schrijfster Margje Woodrow uit Udenhout over nagedacht. Samen met schrijver Ronald Giphart heeft ze achtergrondverhalen geschreven over de personages van de game 'Assassin's Creed Valhalla.'

Margje legt uit hoe het is gegaan. “De Leescoalitie en Ubisoft zijn een samenwerking gestart. Ze zochten een nieuwe manier van leesbevordering. Toen ben ik gevraagd om een kort verhaal te schrijven over een personage uit de game Assassin's Creed Valhalla.”

Jongeren kunnen via de ‘Ubisoft special app’ alles over de game lezen. En daar staat ook het verhaal van Margje. Ondersteund met filmpjes, geluidseffecten en foto’s.

“De interesse van de gamer zit al in het spel, want dat is mooi en spannend. Die beleeft het spel door de ogen van het personage. Als je dan de mogelijkheid krijgt om in de app ook een verhaal te lezen over jouw personage, dan denk ik dat jongeren dat sneller lezen dan een fysiek boek”, legt Margje uit.