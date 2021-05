Wachten op privacy instellingen... De weg is afgezet (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto botst tegen boom in Tilburg: vrouw gewond

Een vrouw is donderdagmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in Tilburg. Ze reed door nog onbekende oorzaak met haar auto tegen een boom. De vrouw is door de brandweer uit haar auto gehaald.

Rond kwart voor elf ging het mis op Ringbaan-Zuid ter hoogte van een onbemand tankstation. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

