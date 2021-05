Jay Idzes promoveert met Go Ahead op bizarre slotdag: ‘Een jongensdroom’

Jay Idzes promoveert met Go Ahead Eagles naar de Eredivisie (foto: OrangePictures). vergroot

Go Ahead Eagles promoveerde woensdag naar de Eredivisie na een bizarre slotdag in de Keuken Kampioen Divisie. Jay Idzes uit Mierlo speelde 90 minuten mee met Go Ahead en was met een assist van grote waarde tijdens de 0-1 zege op Excelsior. Omdat concurrent De Graafschap niet verder kwam dan 0-0 tegen Helmond sport, speelt Idzes komend seizoen met Go Ahead in de Eredivisie.

Na een uur of vijf slaap kan de 20-jarige Idzes, die dit seizoen tot 31 wedstrijden kwam in de Keuken Kampioen Divisie, het nog altijd niet geloven. “De ontlading gisterenavond was ongekend. Maar eigenlijk is het besef nog steeds niet ingedaald dat we volgend seizoen tegen PSV, Ajax en Feyenoord gaan spelen”, zegt Idzes nog geen dag later.

Door een hoosbui in Doetinchem bij De Graafschap, werd die wedstrijd ruim een uur lang gestaakt. Daardoor moesten de spelers van Go Ahead de wedstrijd van hun directe concurrent in spanning afwachten op het veld bij Excelsior.

Krankzinnig

“Ik heb het eerste deel niet gezien. Ik kon de spanning niet aan”, zegt Idzes. “Het laatste kwartier zijn we met de gehele ploeg het veld opgegaan en hebben we de wedstrijd gekeken op een groot scherm. Maar wat ik tijdens dat kwartier voelde is niet te beschrijven. Ik kreeg een raar gevoel in mijn buik, was onwijs zenuwachtig. Het was echt krankzinnig.”

De spelers en staf van Go Ahead vertrokken vervolgens naar Deventer, waar aan de A1 bij een hotel nog een feestje werd gevierd met de supporters. “Een fan van ons liet op een gegeven moment een Helmond Sport-shirt zien. Echt iedereen daar werd helemaal gek. We zijn Helmond Sport natuurlijk dankbaar, echt geweldig dat ze hun sportieve plicht hebben gedaan en De Graafschap op 0-0 hebben gehouden.”

Eredivisie en FIFA-kaartje

Door de promotie zal Idzes volgend seizoen samen met Go Ahead gaan spelen in het Philips Stadion, Johan Cruijff Arena en De Kuip. “Een jongensdroom, echt”, zegt Idzes. “Ook dat besef is er nog niet, dat we tegen dat soort grote ploegen gaan spelen. Dat had ik vorig seizoen toen ik hier kwam alleen maar kunnen dromen. We hadden het er gisterenavond ook al over met wat spelers: omdat we de Eredivisie in gaan, krijgen we ook een eigen kaart op FIFA 22, dat is toch een heel mooi bijkomend voordeel van de promotie”, doelt Idzes op de populaire game.

Hoe de dagen er nu verder uit gaan zien, weet Idzes niet. “We hadden ons eigenlijk voorbereid op het spelen van de play-offs. Dat was het doel van het seizoen. Ergens houd je wel heel stiekem rekening mee met dit scenario, maar dit is echt ongelooflijk. Ik denk dat we vanmiddag nog wel wat gaan drinken en verder zullen we nu ook snel met vakantie kunnen. We zien het wel. Ik laat het wel op me af komen. En dat besef dat we volgend jaar in de Eredivisie gaan spelen, zal toch ook wel eens moeten gaan indalen.”

