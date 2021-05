RKC officieus veilig naar overwinning op FC Twente

Foto: OrangePictures vergroot

RKC lijkt zich donderdagmiddag te hebben verzekerd van nog een jaar Eredivisie. De club uit Waalwijk won dankzij twee goals van Sylla Sow met 2-0 van FC Twente. Wat viel er op in Het Mandemakers Stadion?

1. Missie duidelijk

Voor RKC was op voorhand de missie duidelijk. Het moest een beter resultaat halen dan Willem II en Emmen om officieel veilig te zijn. Mochten ze hetzelfde resultaat halen dan de twee concurrenten was het voorlopig nog officieus. Maar aangezien RKC een veel beter doelsaldo heeft dan de concurrentie zou dat ook wel als officieel gezien kunnen worden.

Welk resultaat er daarvoor nodig was, was op voorhand natuurlijk niet duidelijk. Maar zowel Willem II als Emmen kwamen al vrij snel op voorsprong en dus was een overwinning nodig om te kunnen spreken van handhaving.

2. Vuurwerk na rust

De eerste helft had in Waalwijk net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Pas na 30 min werd de eerste échte kans genoteerd. Beide ploegen hielden zich in evenwicht en je kon je afvragen of RKC wel besefte welke belangen er op het spel stonden.

Hoe anders was de wedstrijd na rust. Vrij snel na rust was het Twente-spits Danilo die de score opende. Het leek een wake-up call voor de ploeg van RKC-trainer Fred Grim. Want nog geen minuut later stond het alweer gelijk. Anas Tahiri stuurde Thijs Oosting weg richting de doelman. De aanvaller hield het overzicht en gaf de bal af op Sylla Sow die vrij kon scoren.

Daarmee was het nog niet gedaan met het vuurwerk. Want weer vijf minuten later was Sow weer het eindstation van een goed lopende aanval. De spits kwam voor zijn man en schoot de 2-1 tegen de touwen. Te bedenken dat Sylla Sow twee weken geleden eigenlijk een schorsing van twee wedstrijden aan zijn broek. Door een gewonnen hoger beroep was de spits alsnog inzetbaar in het slot van het seizoen. Een hoger beroep dat goud waard is voor RKC.

3. Rug tegen de muur

Er was aan spanning geen gebrek in Waalwijk, want na de 2-1 ging FC Twente nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. RKC kwam er nog maar sporadisch uit en bleef met hangen en wurgen overeind.

Grim zag de bui al hangen en switchte van systeem. Met het inbrengen van Finn Stokkers gingen de Waalwijkers met twee spitsen spelen in plaats van drie. Het bleek een goede omzetting want de druk van Twente werd minder. Toch bleef de stress onverminderd hoog.

Op de hoofdtribune leefde het personeel mee met de spelers. Zij leefde net als elke supporter tussen hoop en vrees. Degradatie had onlosmakelijk banen gekost binnen de club, maar met handhaving kan de club doorbouwen.

4. Handhaving zo goed als zeker

Ondanks dat nummer zestien FC Emmen nog op gelijke hoogte kunnen komen met RKC, lijkt het er ten zeerste op dat de Waalwijkers veilig zijn. RKC heeft namelijk een veel beter doelsaldo dan Emmen. Het verschil is namelijk dertien doelpunten.

RKC moet aanstaande zondag naar Feyenoord dat al uitgespeeld is. FC Emmen gaat op bezoek bij het al gedegradeerde VVV Venlo.

