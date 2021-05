Opgebloeide Danjuma hoopt op promotie naar Premier League en EK met Oranje

Wachten op privacy instellingen... Arnaut Danjuma (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Arnaut Danjuma over het afgelopen seizoen bij Bournemouth in de Championship

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft er in Engeland een goed seizoen opzitten en staat met Bournemouth aan de vooravond van de play-offs om promotie naar de Premier League. Na die play-offs hoopt Danjuma nog niet op vakantie te gaan, want hij heeft stiekem de hoop op het EK met Oranje nog niet opgegeven.

Job Willemse Geschreven door

Na een lastig eerste jaar in Engeland, waar Danjuma (24) geregeld kampte met blessures, is de in Oss opgegroeide aanvaller dit seizoen volledig opgebloeid. “Ik kan wel zeggen dat ik er tot nu toe een goed seizoen op heb zitten, ja.”

Danjuma zegt bewust ‘tot nu toe’, want ondanks dat de reguliere competitie erop zit na 46(!) wedstrijden, staat Danjuma en AFC Bournemouth nog een mooi ‘toetje’ te wachten in de vorm van de play-offs om promotie naar de Premier League. En Danjuma wil ook daar schitteren om met zijn club volgend seizoen op het hoogste Engelse niveau actief te kunnen zijn.

Team van het jaar

Danjuma kan dit jaar prima cijfers overleggen. Met vijftien goals en zeven assists is de buitenspeler van grote waarde voor Bournemouth. Verder werd hij afgelopen maand uitgeroepen tot speler van de maand en werd bekend dat hij in het team van het jaar staat in de Championship. “Dat is wel een mooie erkenning”, zegt Danjuma daar zelf over.

Maar als je hem vraagt wat hij zelf van zijn seizoen vindt tot nu toe, is Danjuma gematigd tevreden. “Natuurlijk, het gaat goed. Maar ik ben veeleisend voor mezelf en wil voor het hoogst haalbare gaan. Ik ben altijd op zoek naar meer. Ik ben heel blij dat ik hier in Engeland erkenning en waardering krijg. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niets met me doet.”

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden dat Danjuma op de Nederlandse velden actief was. Op zijn 19e vertrok Danjuma bij de jeugd van PSV, waarna hij voor NEC furore maakte in de Keuken Kampioen Divisie. Club Brugge pikte hem na één seizoen op en toen ging het snel: van zijn debuut in de Champions League, naar een debuut en goal in Oranje om uiteindelijk in de zomer van 2019 voor 16 miljoen euro een transfer naar Bournemouth te maken.

Brabant missen

Het leven in Engeland bevalt Danjuma goed, ondanks de coronacrisis. Maar Danjuma hoor je niet klagen. “We zijn als voetballers bevoorrecht, kunnen nog naar ons werk gaan. Ik sta op, ga trainen en ben actief bezig. Ik doe wat ik normaal ook zou doen. Andere mensen hebben er juist veel meer last van gehad. Het enige dat ik jammer vind, is dat ik al lang niet meer in Nederland ben geweest.”

En met Nederland bedoelt Danjuma Brabant. “Dat is echt thuiskomen voor mij, ja. Ik kan niet zeggen dat ik een échte Brabander ben - heb ook geen accent trouwens - omdat ik al van kleins af aan veel heb gereisd. Maar mijn familie en vrienden wonen nog in Brabant, ik heb er zelf een huis en het voelt gewoon ook echt als thuis. Dus dat mis ik zeker.”

EK met Oranje?

De prestaties van Danjuma in Engeland zijn ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Er wordt hier en daar ook al over een mogelijke rentree in het Nederlands elftal gesproken. Het is alweer dik 2,5 jaar geleden dat Danjuma zijn debuut maakte voor Oranje. Maar door de huidige prestaties lonkt een rentree én het EK opeens weer voor Danjuma.

“Daar wil ik met alle liefde en plezier mijn vakantie wel voor uitstellen”, zegt Danjuma met een lach. “Sterker nog: het EK met Oranje zou de beste vakantie ooit zijn. Maar zonder gekkigheid: ik kan hier gaan zeggen wat ik vind, maar ik ben niet de persoon die de spelers selecteert. Ik weet dat ik een goed seizoen heb gedraaid. Ik doe mijn best, elke dag weer op elke training. En tijdens de wedstrijden moet ik mezelf laten zien. Het is voor mij een goed teken dat Tim Krul (keeper van Norwich City) wordt geselecteerd. Dat laat zien dat ze de Championship in de gaten houden. Ik heb tijdens de competitie twee keer tegen Krul gescoord, dus ik hoop dat ze dat ook gezien hebben.”

Een uitverkiezing voor Oranje zou Danjuma en zijn hele familie heel trots maken. “Ik ben een heel trots persoon en ben er razend trots op dat ik al heb gespeeld en gescoord voor Oranje. In mijn familie is het ook een heel groot ding dat ik al voor het Nederlands elftal heb gespeeld. Ik wil dat trotse gevoel graag herbeleven. Maar met praatjes kom ik er niet, ik kom alleen in aanmerking voor Oranje door mijn prestaties op het veld. Daar moet het gebeuren.”

Door zijn goede prestaties heeft Danjuma zich ongetwijfeld ook in de kijker gespeeld bij andere clubs. Afgelopen winter kon hij wellicht naar Ajax, maar ook vanuit de Premier League zou er interesse zijn voor de buitenspeler.

Play-offs om de Premier League

“Hier en daar speelt er wel wat, daar ben ik eerlijk in. Maar ik meen het echt: ik ben volledig gefocust op het spelen van de play-offs met Bournemouth. Ik wil dolgraag naar de Premier League promoveren met deze club. Ze geven mij het vertrouwen en dat wil ik terugbetalen. Natuurlijk, ik schuif niet onder stoelen of banken dat ik ambitieus ben en als er stap omhoog voorbij komt, zal ik daar zeker over nadenken. Maar ik ben op mijn plek hier bij Bournemouth en het zou zeker geen straf zijn om met deze club de Premier League in te gaan. Daar ga ik vol voor.”

