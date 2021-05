Wachten op privacy instellingen... Foto: Saskia Kusters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewoner ernstig gewond bij schietincident in huis in Cuijk

Bij een schietincident in een woning in Cuijk is donderdagmiddag iemand ernstig gewond geraakt. Het gaat om een bewoner. De politie gaat niet niet uit van een misdrijf.

Rond kwart over twee ging het mis in de woning aan de Schildendreef. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is begonnen met een onderzoek.

Traumahelikopter opgeroepen

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter was opgeroepen.

