Máxima is jarig: Johan Vlemmix pakt uit met uniek 50 eurobiljet

Het 50 eurobiljet met Máxima. vergroot

Koningin Máxima staat afgebeeld op een nieuw en uniek 50 eurobiljet dat speciaal gemaakt is voor haar vijftigste verjaardag. Het biljet is ontworpen en gemaakt door Oranjefanaat Johan Vlemmix die de biljetten in heel Nederland gaat verstoppen. “Als het biljet gebruikt gaat worden voor een ludieke actie én mensen niet in de war raken van het biljet dan is het niet verboden”, aldus Tobias Oudejans van De Nederlandsche Bank. "Daar ben ik heel blij mee", aldus Vlemmix.

Duizend exemplaren heeft Vlemmix laten maken van het eerste en enige 50 eurobiljet van Máxima, biljetten die hij gaat verstoppen - en deels al verstopt heeft - in alle hoeken en gaten van Nederland. “Wie zo’n biljet vindt krijgt van mij vijftig euro”, vertelt Vlemmix. “Op de achterkant van het Máxima biljet staat een WhatsApp-nummer en daar kan de vinder zijn biljet melden om vervolgens 50 euro te cashen.”

Dat De Nederlandsche Bank géén roet in het eten gooit, is een opluchting voor Vlemmix. “Daar ben ik heel blij mee. Het is en was ook niet de bedoeling om iemand op een verkeerd been te zetten. De belangrijkste kenmerken van echt geld heb ik laten verwijderen en het is gedrukt op glimmend zwaar papier.” Trots is Vlemmix wel op zijn Máxima-vijftigje. "Er zitten stukjes in van Nederland en de Argentijnse vlag met het welbekende zonnetje."

"In een mooie lijst krijgt ze veertig biljetten cadeau."

De zon op de Argentijnse vlag ofwel de Bandera Oficial de Ceremonia telt 32 stralen en heeft een gezichtsuitdrukking. Op het Vlemmix 50 eurobiljet staan die kenmerken ook, maar is ook te zien dat Vlemmix absoluut niet door kan gaan voor een valsmunter. Het zonnetje aan de rechterkant van het biljet mist namelijk nogal wat puntjes van zijn Argentijnse zonnestralen. "Maar boven de tiara is wel een mooi en compleet stukje Nederland te zien", pareert Vlemmix.

Hoewel het ook niet voelt als echt geld, heeft het alles in zich om wel een collectorsitem te worden. “Absoluut”, reageert Vlemmix. “Het was niet de opzet, maar mensen die het biljet al gezien hebben, willen het ook bewaren. De eerste echte Oranjefans hebben zich al gemeld. We kijken nog wel want de oplage is gelimiteerd tot duizend stuks, die in principe allemaal verstopt gaan worden.

“Maxima, heb jij Sarah al gezien?”

Dat Vlemmix trakteert op geld, naar eigen zeggen in totaal vijftigduizend euro, verwijst naar één van Máxima's functies. “Ze spant zich in zodat mensen wereldwijd toegang hebben tot financiële diensten. Geld geven voor haar verjaardag, trakteren op geld is dan ook een logisch gevolg.”

Naast de landelijke verstopactie van Máxima vijftigjes, krijgt de koningin ook nog een verjaardagsliedje cadeau van Vlemmix én zanger Roy Otters, maar natuurlijk ook haar eigen biljetten. “In een mooie lijst krijgt ze veertig biljetten cadeau.” Hoe het nummer heet voor Maxima? “Maxima heb jij Sarah al gezien?”

In de video legt Johan Vlemmix de spelregels uit van zijn verstopspel

