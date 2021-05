Willem II doet wat het moet doen tegen ADO, maar degradatiespanning blijft

Vreugde bij Willem II na de derde Tilburgse treffer in Den Haag (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II hoeft niet langer te vrezen voor directe degradatie. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic deed in de strijd tegen degradatie ook goede zaken met het oog op het ontlopen van de play-offs, door met 1-4 te winnen op bezoek bij ADO Den Haag. Wat viel er op in het Cars Jeans Stadion?

1. Snelle openingstreffer

De laatste tijd kreeg Willem II regelmatig een vroege tegentreffer te verwerken. In Den Haag was het zelf de ploeg die al na een paar minuten spelen de score wist te openen. Voor het doelpunt in de vijfde minuut hadden Willem II en ADO Den Haag allebei al een mogelijkheid om te scoren. Kwasi Wriedt zag zijn kanonskogel op de knie van ADO-goalie Martin Fraisl komen, terwijl John Goosssens met een schot van afstand de binnenkant van de paal raakte.

2. Goal ondanks vlaggende grensrechter

In een leuke eerste helft, waar zowel Willem II als ADO Den Haag op zoek gingen naar doelpunten, kwam Willem II op bijzondere wijze op 0-2. Ché Nunnely vertrok aan de linkerkant van het veld. De grensrechter aan de andere kant van het veld stak vol overtuiging zijn vlag de lucht in. Verschillende ADO-spelers stopten daardoor met verdedigen, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis floot pas toen Vangelis Pavlidis op aangeven van Nunnely de bal in het doel had gewerkt. Na lang wachten op een oordeel van de VAR bleek het geen buitenspel en dus de tweede treffer van de Griekse aanvaller. Tot grote onvrede aan de kant van de thuisploeg.

3. Belangrijke redding Muric

Bij een 2-0 voorsprong werd scheidsrechter Kamphuis naar het scherm aan de zijkant van het veld geroepen. VAR Richard Martens had een overtreding gezien. Kamphuis was stellig toen hij het zelf in het veld zag, maar na het zien van de beelden gaf hij ADO toch een strafschop. Voor de thuisploeg een enorme kans om de aansluitingstreffer te maken en terug in de wedstrijd te komen. Maar doelman Aro Muric, die regelmatig kritiek heeft gekregen in Tilburg, toonde zijn waarde met zijn belangrijkste redding van het seizoen. Hij pakte de inzet van Nasser El Khayati.

4. Scoren op belangrijke momenten

Willem II scoorde in Den Haag op de juiste momenten. Vroeg na de start van de wedstrijd kwam Willem II op voorsprong. En twee minuten na de gestopte strafschop scoorde het via Kwasi Wriedt. In plaats van 1-2 werd het daardoor 0-3. Ook in de tweede helft scoorde het op een belangrijk moment. Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok maakte Michiel Kramer de 1-3, maar van een wanhoopsoffensief kwam het niet omdat twee minuten na die treffer Ché Nunnely de 1-4 op het scorebord wist te zetten. Iedere keer deelde Willem II zo op het juiste moment een mentale tik uit aan de tegenstander.

