Explosie bij bedrijf in Boxtel, twee werknemers gewond naar het ziekenhuis

Twee werknemers van een bedrijf in Boxtel zijn donderdagmiddag rond twee uur ernstig gewond geraakt. Volgens de politie gebeurde dat 'tijdens het uitvoeren van werkzaamheden'. In het pand vond ook een explosie plaats.

Het gaat om een bedrijf op de Korenmolen in Boxtel. De twee werknemers liepen brandwonden en letsel aan hun hoofd op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De Inspectie SZW stelt een arbeidsinspectie in. De politie wil desgevraagd niet meer informatie geven over wat er precies is gebeurd.