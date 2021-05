Man gewond bij schietpartij in Waalwijk

Foto: SQ Vision vergroot

Een man is donderdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in Waalwijk. Hij werd aangetroffen in een auto op de Beukenlaan. De politie doet ook onderzoek op een dichtbijgelegen parkeerterrein bij het Larixplein in Waalwijk. Daar zouden de schoten zijn gelost.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens omstanders was het slachtoffer in zijn buik geschoten. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter.

Er lopen zowel op de Beukenlaan als op de nabijgelegen parkeerplaats veel agenten rond in kogelwerende vesten. De politie is nog op zoek naar de verantwoordelijke dader(s) en doet onderzoek. Getuigen worden verzocht zich te melden.

Foto: SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.