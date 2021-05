Wachten op privacy instellingen... Eran Zahavi scoorde na een zuur onrustige week voor hem en zijn familie (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Eran Zahavi reageert: ‘Dit is de meest emotionele goal in mijn loopbaan’

Het hoogtepunt van PSV-PEC Zwolle was de goal van Eran Zahavi na zo’n 55 minuten. Ook al was het ‘maar’ de 4-0: iedereen zag en voelde dat dit het ontbrekende stukje van de wedstrijd was. Eran Zahavi liet na afloop weten dankbaar te zijn voor alle steun in de afgelopen week.

Na zijn goal juichte Zahavi ingetogen en liep hij in de richting van zijn vrouw die op uitnodiging van PSV in het stadion aanwezig was. “Dit was mijn meest emotionele goal uit mijn loopbaan”, zegt Zahavi. “Ik moet PSV hierin ook echt bedanken dat ze mijn familie hebben uitgenodigd voor deze wedstrijd. Ik heb ze zien lachen en genieten, dat was heel fijn om te zien.”

Zahavi gaf aan dat hij de keuze om wel of niet te spelen aan zijn vrouw heeft gelaten. “Zij heeft tegen mij gezegd dat ik moest gaan spelen. John de Jong is bij ons thuis geweest en heeft tegen mijn vrouw gezegd: 'Denk niet aan PSV, denk niet aan Eran, denk niet aan de tweede plek, maar maak de beslissing waarbij jij je beter en goed voelt’, en uiteindelijk besloot ze dat ze wilde dat ik zou gaan spelen.”

De Israëlische aanvaller reageerde voor het eerst in de media op de woningoverval van afgelopen zondag. “Mijn werk was om er te zijn voor mijn gezin. Ik ben heel dankbaar voor alle steun van iedereen om ons heen en de familie van PSV. Ze hebben ons zo erg geholpen de afgelopen dagen.”

Zahavi blikt kort terug op de zondagmiddag toen hij bij zijn huis arriveerde nadat hij hoorde dat twee mannen zijn huis hadden overvallen waar zijn vrouw en kinderen gewoon thuis waren.

“Het leek alsof ik in een film terecht was gekomen. Ik zag mijn vrouw, die helemaal gebroken was. Er waren veel politieagenten, buren en mensen met camera’s. Het enige wat ik wilde doen was mijn vrouw knuffelen en haar helpen.”

De afgelopen dagen zijn logischerwijs moeilijk geweest voor Zahavi en zijn familie. “Het is voor mijn familie al helemaal niet makkelijk geweest. Het was moeilijk om het verhaal dat zich heeft afgespeeld steeds weer te horen, met telkens meer details. Ik ben onwijs trots op mijn vrouw, ik kan me geen betere wensen.”

Na de woningoverval kwamen er veel geruchten naar boven dat Zahavi en zijn familie weg zouden willen uit Nederland en dus ook PSV. “Dat heb ik ook gehoord, maar wij maken onze eigen beslissingen”, is Zahavi duidelijk. “En andere mensen dus niet. Zeker niet de achterlijke mensen die zondag in ons leven kwamen.”

