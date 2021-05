Oudere man in kritieke toestand na brand in woonzorgcentrum

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision.

Een oudere man verkeerde in kritieke toestand nadat donderdagavond brand uitbrak in zijn appartement aan de Bredalaan in Eindhoven. Zijn appartement zit in een woonzorgcentrum. De brand ontstond rond half zeven. Hij had veel rook ingeademd en raakte buiten bewustzijn.

Ista van Galen Geschreven door

Volgens de brandweer was het een kleine brand die ontstond doordat er iets op het fornuis stond. De brandweer was ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker.

De brandweerlieden vonden de oudere man in het appartement waar de brand was uitgebroken. Hij was toen niet meer aanspreekbaar en is door de brandweer uit het appartement gehaald. Buiten werd hij opgevangen door de ambulancemedewerkers.

Niet-reanimeren verklaring

De ambulancemedewerkers wilden de man helpen, maar kwamen er toen achter dat de man een niet-reanimeren verklaring had. Hij wilde ook niet worden geholpen in geval van nood als hij daar niet zelf toestemming voor zou kunnen geven.

De ambulance kon dus niets meer doen dan de man terug naar het woonzorgcentrum te brengen. Hij is daar opgevangen en zijn familie is ingelicht.

Twee uur na de brand laat de brandweer weten dat het weer goed gaat met de man.

