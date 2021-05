Bas vraagt huisarts om overgebleven coronavaccin: 'Kan het altijd proberen'

Foto: Bas Toemen. vergroot

Bas Toemen (35) uit Tilburg heeft deze week zijn eerste coronaprik gekregen nadat hij de huisarts zelf benaderde. Hij had vrijdag gemaild om te zeggen dat hij graag een vaccin wilde als er eentje over was. "Maandag werd ik opeens gebeld dat ik de volgende dag mijn vaccin mocht komen halen", vertelt Bas verbaasd.

Het idee om zijn huisarts te mailen ontstond nadat Bas op het nieuws hoorde dat veel artsen blijven zitten met overgebleven coronavaccins, doordat mensen niet komen opdagen of hem niet willen. "Weggooien vind ik zonde. Dan gaat deze hele situatie nog langer duren. Dus ik dacht: geef hem dan maar aan mij."

"Nee heb je, ja kun je krijgen."

En dus trok Bas de stoute schoenen aan en mailde hij afgelopen vrijdag zijn huisarts. "Ik zei dat als ze een vaccin over zou hebben, doordat mensen bijvoorbeeld niet komen opdagen, dat ik me dan aanbevolen hield. 'Nee' heb je, 'ja' kun je krijgen." Maar dat hij zo snel ook echt een 'ja' zou krijgen, had hij niet verwacht.

"Ik zag dit totaal niet aankomen. Ik had niet gedacht dat ze überhaupt zouden bellen. In principe ben ik nog te jong om het vaccin te krijgen en zit ook niet in de risicogroep. Ik hoorde ook van anderen dat hun huisartsen dat niet deden. Maar die van mij blijkbaar wel. Misschien dat ik ook net op het juiste moment mailde."

"Hoe eerder we van deze situatie af zijn, hoe beter."

Dinsdag werd hij dus plotseling gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. "Ik ben blij dat ik mocht komen. Hoe eerder we van deze situatie af zijn hoe beter. Als ik daaraan kan bijdragen doe ik dat graag."

Het maakte hem niet uit welk soort vaccin hij zou krijgen, zolang hij maar wel ook zijn tweede prik zou kunnen krijgen. Zo moet de tweede AstraZeneca-prik zo'n twaalf weken na de eerste prik worden gezet. "Toen de huisarts belde, zei ik dat ik dan wel verzekerd wilde zijn van een tweede prik. Gelukkig werd die ook meteen ingepland, omdat ze een voorraadje hadden. Over elf weken krijg ik de tweede."

