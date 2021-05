Pas op wanneer je de weg opgaat: waarschuwing voor dichte mist

Waarschuwing voor mist (Archieffoto: Pexels). vergroot

Het KNMI en de ANWB waarschuwen vrijdagochtend voor dichte mist in het zuiden van het land. Tot in elk geval negen uur geldt daarom in onze provincie code geel.

Plaatselijk kan het zicht door mist(banken) minder dan tweehonderd meter zijn. Houd hier rekening mee wanneer je de weg opgaat.

"Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand", zo luidt de waarschuwing.

