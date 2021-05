Het PSV-seizoen in beeld, elf momenten die het voetbaljaar kleurden

PSV viert de gelijkmaker van Marco van Ginkel (foto: ANP). vergroot

Het voetbalseizoen is voorbij voor PSV. Een jaar dat niet snel vergeten zal worden, vooral omdat het door corona anders was dan het ooit is geweest. Maar er gebeurde meer, veel meer. Van grote sportieve momenten tot bijzondere randzaken. Met het seizoen in beeld kijken we met een elftal foto's terug op de afgelopen voetbaljaargang.

In maart 2020 werd bekend dat de Duitser Roger Schmidt de nieuwe trainer van PSV zou worden. Op 25 juli stond Schmidt voor het eerst voor de PSV-groep. Op een zonovergoten De Herdgang maakten zo'n 500 fans de eerste training van Schmidt mee. De Duitser zou Vollgas-voetbal naar Eindhoven brengen, maar dat hebben de fans nog maar zelden gezien. Wie weet wat komend seizoen brengt.

Een speler die dit jaar wel eens zijn kans kon gaan pakken, was Maxi Romero. Het huwelijk tussen de Argentijnse spits en PSV is nog niet ideaal geweest. Onder Schmidt maakte Romero een aardige voorbereiding door, waarna hij tegen FC Emmen nog van groot belang was met een doelpunt in de absolute slotfase, waardoor PSV met 2-1 won. Niet veel later, tijdens zijn eerste basisplaats bij PSV tegen NS Mura, raakte Romero zwaar geblesseerd aan de knie, wat uiteindelijk ook het einde van het seizoen betekende voor de spits.

De lokale snackbarhouder had hem als eerste gespot. Het werd een transferdeadlineday om nooit te vergeten voor PSV-fans. Toen duidelijk werd dat Mario Götze -de man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel schoot- bij PSV zou tekenen, ontplofte social media zo'n beetje. Uiteindelijk kwam Götze, mede door blessureleed, niet verder dan 20 wedstrijden. Trainer Schmidt verwacht desalniettemin dat de Duitse middenvelder ook komend seizoen in Eindhoven te zien is.

PSV slaagde er -mede door een 0-1 zege op bezoek bij Granada- in om voor het eerst sinds vijf jaar weer eens door te stoten naar de knock-outfase in een Europees toernooi. PSV kwam net uit een lastige periode, waarbij de club geteisterd werd door vele coronagevallen binnen de eerste selectie. De overwinning en overwintering was een mooie beloning voor de gehele club. Het was al weer even geleden dat PSV overwinterde in Europa, want sinds het seizoen 2015-2016 was dat niet meer gelukt.

Een smet op het afgelopen seizoen is dat PSV er niet in slaagde om een topwedstrijd (tegen Ajax, Feyenoord en AZ) winnend af te sluiten. PSV behaalde 3 punten uit 6 duels. Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal, maar wil PSV kampioen worden, dan zal het in de directe confrontaties met de concurrenten gewonnen worden. Ook komend seizoen zal dit weer een topic zijn wanneer PSV en Schmidt weer tegen een van de drie grote ploegen gaan spelen. Duidelijk is wel dat het niet heel veel slechter kan dan dit jaar.

Een dramatisch moment in de 88ste minuut in het Philips Stadion. Ondanks een zeer slechte eerste wedstrijd een week van tevoren in Griekenland -PSV verloor toen door persoonlijke fouten met 4-2- staat PSV tot dat moment in de volgende ronde van de Europa League. Maar Olympiakos scoort in de slotfase de voor hun bevrijdende goal. PSV was uitgeschakeld en dat kwam hard aan.

Na 983 dagen maakte Marco van Ginkel (28) op 14 januari van dit jaar bij PSV zijn rentree in competitieverband. "Het is emotioneel en mentaal heel zwaar geweest", gaf hij na de wedstrijd met AZ toe. Van Ginkel revalideerde ruim 2,5 jaar van een zware en slepende knieblessure. Maar hij knokte zich terug. De laatste drie duels van het seizoen begon Van Ginkel in de basis en zondagmiddag was hij zelfs aanvoerder. Zijn contract wordt niet verlengd bij Chelsea. Een transfervrije overstap voor Van Ginkel naar Eindhoven?

Er ging dit seizoen bijna geen persmoment voorbij zonder dat er over Mohamed Ihattaren werd gesproken. Hij zou niet op gewicht zijn, van de training zijn gestuurd, zich herpakt hebben of weer eens ziek zijn. Duidelijk is dat dit absoluut niet het jaar van 'Mootje' was bij PSV. De grote vraag is nu of Ihattaren zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld voor PSV. Er gaan zat geruchten rond dat hij zijn eenjarige contract niet wil verlengen en dus zou een verkoop als realistische optie worden gezien.

Op 74-jarige leeftijd overleed PSV-icoon Willy van der Kuijlen. 'Mister PSV' speelde in 18 seizoenen maar liefst 528 competitiewedstrijden en daarin maakte hij 308 goals. "Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren", schreef de Eindhovense club op de website. En dat zegt alles over de prestaties die de Helmonder heeft geleverd. De naam van Van der Kuijlen is vanaf dit seizoen voor altijd aan de Eredivisie verbonden, de prijs voor de topscorer is naar hem vernoemd.

Eran Zahavi viert zijn doelpunt door een hartje te maken naar zijn vrouw op de tribune (foto: ANP / Maurice van Steen). vergroot

Onderweg naar wedstrijd nummer 32 in de Eredivisie werd de PSV-selectie opgeschrikt tijdens de busreis van Eindhoven naar Tilburg. Eran Zahavi werd door zijn vrouw gebeld dat twee mannen het huis hadden overvallen waarbij de familie gewoon thuis was. Een tragische gebeurtenis, maar Zahavi reageerde daar een aantal dagen later op de best mogelijke manier op: door te scoren. Hij liep in de richting van zijn emotionele vrouw, die op uitnodiging van PSV in het stadion de wedstrijd had bekeken.

Zondag slaagde PSV erin om het seizoen als tweede in de Eredivisie af te sluiten. Daar kunnen de Eindhovenaren enigszins tevreden mee zijn, al telt eigenlijk alleen de landstitel. PSV zal daar volgend seizoen opnieuw een poging voor willen gaan wagen om Ajax van die troon te stoten. En trainer Schmidt zal zich met zijn elftal willen plaatsen voor de Champions League.

