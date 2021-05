Bijzondere welpen geboren: twee jonge steppevossen in Dierenrijk in Mierlo

Foto: Dierenrijk vergroot

Voor het eerst in acht jaar zijn er in het Dierenrijk in Mierlo steppevossen geboren. Het gaat om twee jongen. Het geslacht van de welpen is nog niet bekend. Dat heeft het dierenpark vrijdag laten weten.

Een bijzondere gebeurtenis, want wereldwijd zijn het afgelopen jaar maar vijf steppevossen geboren. In oktober van het vorige jaar ontving Dierenrijk een nieuwe mannelijke steppenvos en die heeft voor het nageslacht gezorgd. "Hij voelde zich dus al snel thuis bij ons, gezien het feit dat hij zo snel voor nageslacht heeft gezorgd. Dat is een goed teken en we zijn dan ook heel blij met onze twee vosjes", zegt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen.

Op dit moment laten de jonge steppevossen zich af en toe zien vanuit het hol wat door moeder werd gegraven voor de bevalling. Rijnen: “Over een paar weken verlaten ze het hol. Vanaf 19 mei, als de deuren van het park weer opengaan, zijn ze te zien”

Hieronder beelden van het Dierenrijk met de jonge steppenvossen:

De steppevos komt voor in Centraal-Azië, in een gebied ten oosten van de rivier de Wolga. Daar leeft hij op de steppen.

