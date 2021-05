Vondst dode baby doet denken aan Sterre uit Boxtel: 'Dit komt echt binnen'

Het graf van Sterre van de Laarakker in Boxtel (Archieffoto). vergroot

De vondst van het pasgeboren dode meisje in Wernhout maakt indruk op veel mensen. Zeker ook op Frank van Beers, voormalig burgemeester van Boxtel. Het komt ‘echt binnen’, vertelt hij. “Alweer bijna tien jaar geleden maakten wij in Boxtel hetzelfde mee.” Lang heeft hij gehoopt dat de moeder ‘ergens zou aankloppen’. “Niet om te veroordelen,” benadrukt hij, “maar zodat ze de benodigde steun kon krijgen.”

De gedachten van de oud-burgemeester zijn sinds woensdag, toen het meisje in Wernhout werd gevonden, geregeld teruggegaan naar april 2012. In Liempde, langs de oever van de Dommel, werd toen het lichaam van een pasgeboren kindje gevonden: Sterre van de Laarakker. De naam die van Beers later samen met de politie voor het meisje bedacht.

Nabestaanden van Sterre zijn nooit gevonden. Hij hoopt dat de moeder van het gevonden meisje in Wernhout zich nog ergens meldt zodat ze hulp kan krijgen.

"Een drama voor het kind en de moeder. Maar ook voor de gemeenschap."

De oud-burgemeester noemt de gebeurtenis ‘een wanhoopsdaad’. “Een drama voor het kind en de moeder. Maar ook voor de gemeenschap.”

Wat hij zich vooral herinnert van de vondst van Sterre destijds zijn de vele reacties en heftige emoties die loskwamen. “Geef er daarom aandacht aan. Stop het niet weg”, is het advies dat hij aan de betrokkenen in Wernhout zou willen geven.

“In Boxtel hebben we er toen voor gekozen Sterre echt een afscheid te geven. Een graf ook”, vertelt de oud-burgemeester. “Sterre heeft geen kans gehad in het leven, heb ik toen bij haar afscheid gezegd. Maar ze heeft wel een diepe indruk achtergelaten op onze gemeenschap. Daarom vond ik het toen zo belangrijk haar een naam en mooi afscheid te geven.”

"Het heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt."

Van Beers weet nog goed dat er bij het afscheid op begraafplaats Munsel in Boxtel enkele tientallen mensen aanwezig waren. “Moeders met jonge kinderen ook”, vertelt hij. “Ze hadden er thuis en op school over gepraat. Die verhalen hoorde ik toen. Het heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt.”

“Het zou me niet verbazen wanneer er nu bij het graf ook weer knuffels en bloemen zijn neergelegd”, gaat hij verder. “Zo fietste ik gisteren bij het Engelermeer in Den Bosch langs het monumentje daar voor het Engeltje van het Engelermeer. Ook daar lagen knuffels en verse bloemen op de plek waar in 2007 een dode baby werd gevonden. Dat zal in Boxtel niet anders zijn."

