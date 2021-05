20 cilinders met lachgas in beslag genomen in huis Roosendaal

Foto: politie. vergroot

In een huis aan de Elisadonk in Roosendaal zijn donderdag twintig cilinders met lachgas in beslag genomen. De politie doorzocht het huis nadat ze een tip had gekregen. Bezit van lachgas is niet strafbaar, maar de cilinders waren niet professioneel opgeslagen en daardoor gevaarlijk voor de omgeving.

De cilinders zijn door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. De kosten van het veilig afvoeren en opslaan van de cilinders komen voor rekening van de bewoner.

De politie maakte bovendien proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie neemt daarna een beslissingen over een eventuele vervolging. Veel gemeenten hebben het recreatief gebruik van lachgas verboden vanwege gezondheidsrisico's.

