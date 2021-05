Restvaccins nu ook in Brabant te krijgen, website grijpt in na stormloop

Archieffoto. vergroot

De eerste Brabantse huisartsenpraktijken hebben zich aangesloten bij de website Prullenbakvaccin.nl, waarop ze overtollige coronavaccins kunnen aanbieden. Vanwege een stormloop vermeldt de website alleen nog gegevens van huisartsen op het moment dat ze vaccins over hebben. De interesse in restvaccins was namelijk zo groot dat huisartsen ook werden platgebeld als ze helemaal geen vaccins over hadden.

Ron Vorstermans Geschreven door

De website Prullenbakvaccin.nl toonde tot voor kort een landkaartje met daarop alle deelnemende huisartsen en hun gegevens. Mensen konden op het kaartje inzoomen en zagen dan de gegevens van de deelnemende praktijk te staan.

Dat kaartje is er nog steeds, maar de optie tot inzoomen is helemaal verwijderd. Je kunt nu pas zien welke huisarts meedoet aan de website als ze daadwerkelijk vaccins over hebben.

‘Het verstoorde de reguliere zorg’

Volgens Bernard Leenstra, de oprichter van Prullenbakvaccin.nl, is dat besluit donderdagavond genomen. “We hebben toen de optie tot inzoomen weggehaald. Vanochtend hebben we een disclaimer geplaatst bij het kaartje”, legt Leenstra uit.

En dat was nodig, zegt hij. “Mensen zochten op het kaartje naar huisartsen in hun buurt die bij ons waren aangesloten. Zelfs als huisartsen aangaven dat ze geen vaccins over hadden, gingen mensen naar hun kliniek toe. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat verstoort de gewone zorg.”

Alleen wanneer een praktijk daadwerkelijk aangeeft dat er vaccins over zijn, worden de gegevens nog vermeld. “Dan kleurt het huisje op het kaartje blauw, en dan kunnen gebruikers inzoomen om te zien om welke huisarts het gaat. Heel simpel eigenlijk.”

Brabantse deelname neemt toe

Opvallend aan het kaartje is het gebrek aan Brabantse deelnemers. Pas sinds vrijdag zijn er Brabantse huisartsen op de website te vinden. “Het begint nu te lopen in jullie provincie”, vertelt Leenstra.

De teller in Brabant staat vrijdagochtend op twee deelnemende huisartsenpraktijken. Leenstra verwacht dat er snel meer huisartsen in Brabant zullen volgen. Volgens Leenstra is het toeval dat het zo lang heeft geduurd. “Ze komen eraan. Er zijn veel meer huisartsen die zich hebben aangemeld bij ons dan dat er op dit moment op de website staan. Dat komt omdat ze eerst geverifieerd moeten worden. Als dat gebeurd is, vermelden we de betreffende praktijken.”

Brabant heeft netjes gewacht tot er meer schapen over de dam zijn, zegt Leenstra. “Nu het principe werkt en dat is bewezen, zullen er meer huisartsen uit Brabant volgen.”

