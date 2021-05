Patsercontrole in jachthaven om criminele booteigenaren op te sporen

De politie gaat een patsercontrole houden in de jachthaven Dintelmond bij Dinteloord. Booteigenaren kunnen helpen bij het opsporen van criminele boten. De politie vraagt zaterdag om te letten op ‘mensen van wie je vermoedt dat ze niet een inkomen hebben die past bij een kostbaar vaartuig’. De politie plaatst daarvoor advertenties in apps, vertelt een woordvoerster.

De woordvoerster wil nog niet ingaan op de vraag of dit 'onderbuikgevoel' ertoe kan leiden dat mensen op hun huidskleur worden beoordeeld. "We weten op voorhand niet wat we kunnen verwachten, daarvoor moeten we wachten tot na het weekend.’’