Botsing bestelbus en auto zorgt voor lange file op A27

Door een ongeluk tussen twee auto's stond er een flinke file op de A27 tussen Geertruidenberg en Werkendam. Een automobilist klapte achterop een bestelbus. De bestuurder van de auto is met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk was een auto dwars over twee rijstroken beland. Andere auto's konden daardoor enkel over de vluchtstrook rijden. Inmiddels zijn de auto's weggesleept en is de A27 weer helemaal vrij.