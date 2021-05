Klant vernielt coffeeshop en verzet zich hevig bij arrestatie

Een 25-jarige man uit Tilburg heeft donderdagmiddag flink tegengestribbeld toen hij werd aangehouden. Dat gebeurde bij een coffeeshop aan de Koestraat in Tilburg. Ook raakten er een agente en enkele omstanders gewond. Agenten hadden pepperspray en boeien nodig om de verdachte kalmeren.

Rond vier uur kwam er bij de politie een melding binnen dat de man in de coffeeshop enkele zaken had vernield. Toen agenten de man wilden aanhouden ging hij ervandoor. Tijdens de korte achtervolging werden enkele voorbijgangers geraakt. Tijdens een worsteling die daarop volgde, raakte ook een agente gewond. Ambulancebroeders hebben haar nagekeken en behandeld.

Nadat de man was aangehouden bleek dat hij ook gewond was geraakt. Hij is daarvoor in het ziekenhuis behandeld.