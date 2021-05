Verdachten van schietpartij in Waalwijk zijn nu getuigen

De man en de vrouw die waren aangehouden na de schietpartij donderdag in Waalwijk, zijn weer vrij. Het lijkt erop dat ze er niets mee te maken hebben, zegt een woordvoerder van de politie. "We behandelen ze nu als getuigen."

Een man werd donderdag volgens omstanders in zijn buik geschoten. Hij werd gevonden in een auto op De Coubertinlaan, de politie deed ook onderzoek op een parkeerterrein daar vlakbij.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de schietpartij. Ze is nog altijd op zoek naar de dader.