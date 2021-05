Saddiki hoopt Willem II-fans iets terug te geven na 'rollercoaster-seizoen'

Driess Saddiki schreeuwt het uit van vreugde na een goal tegen ADO (foto: OrangePictures). vergroot

Alles en iedereen die iets heeft met Willem II hoopt dat de Tilburgse club zondagmiddag de laatste wedstrijd van het seizoen speelt. Thuis tegen Fortuna Sittard moet de ploeg een langer verblijf in de Eredivisie veiligstellen. Als dat lukt zet Willem II een streep onder een heel vreemd voetbaljaar.

Fabian Eijkhout Geschreven door

“Hopelijk nog één potje, inderdaad”, zegt Driess Saddiki. De middenvelder hoopte dat de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, waar hij actief was voor hij naar Willem II kwam, al nergens meer om zou gaan. "Je hoopt dat anderen punten laten liggen, zodat we veilig waren na ADO. Dat is helaas niet gelukt. Nu hebben we een goede generale gehad. We hebben goed gespeeld, echt geknokt met het team en goed voetbal laten zien. Deze lijn moeten we doortrekken naar Fortuna toe, dan hebben we grote kans om drie punten te pakken.”

Saddiki baalde wel even toen duidelijk werd dat de resultaten van de concurrentie niet goed waren voor Willem II, maar lang is hij met zijn ploeggenoten niet in die teleurstelling blijven hangen. “We weten dat we zondag weer aan de bak moeten. Nog een finale. We wisten voor ADO ook al wat ons te wachten stond. Ik denk dat we in ons achterhoofd hadden dat we nog twee belangrijke wedstrijden te spelen hadden. De focus is nu op zondag.”

"Als je voor de club nu even door het rood moet gaan, dan moet je dat doen."

Nog één keer alles geven, dat is de hoop. Die laatste wedstrijd volgt zondag, kort na de wedstrijd tegen ADO. "Dat heeft voordelen en nadelen. Je zit nu in een flow en dan hoop je zo snel mogelijk weer te spelen. Maar er zijn ook zware wedstrijden geweest, er zijn wat pijntjes. Wat dat betreft had ik gehoopt dat het twee dagen later zou zijn misschien. Maar nu moet je alle pijntjes aan de kant zetten. Als je voor de club nu even door het rood moet gaan, dan moet je dat doen.”

Voor de club én vooral ook voor de supporters. Woensdag kwam een groep fans naar het stadion om de spelers aan te moedigen voor het duel met ADO. "Dat was echt top. Ik denk dat dat ons het laatste zetje heeft gegeven naar de overwinning. Ik snap dat ze zenuwen hebben, dit seizoen is echt een rollercoaster geweest. Ik leef met de supporters mee. Ze hebben ons gesteund, door dik en dun. Ze verdienen heel veel complimenten. We willen iets terugdoen voor ze.”

"Venlo is toch mijn 'hometown', ik hoop dat ze hun best doen."

Het seizoen begon met Europees voetbal. Het eindigt strijdend tegen degradatie. Rechtstreekse handhaving is nu het doel. Zestiende worden en verplicht worden tot het spelen van play-offs tegen degradatie moet voorkomen worden. Saddiki hoopt op wat hulp van het gedegradeerde VVV-Venlo, dat tegen FC Emmen speelt. "Ik denk dat ze de trots hebben om niet laatste te willen worden. Ik hoop dat ze denken: Driess speelt daar, Venlo is toch mijn ‘hometown’. Dat ze extra ons best doen voor ons, ik hoop het”, zegt hij lachend.

In Tilburg kijken ze echter vooral naar zichzelf. Bij winst op Fortuna wordt het vreemde jaar afgesloten met handhaving. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, honderd procent. We gaan er alles aan doen en ons van onze beste kant laten zien", sluit Saddiki af.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.