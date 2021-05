Vrouw bekneld in auto nadat ze over de kop slaat op weg in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Vanwege het ongeluk op de Hultenseweg in Tilburg werden veel hulpdiensten opgeroepen (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw bekneld nadat auto over de kop slaat in Tilburg

Een automobiliste is vrijdagnacht met haar auto over de kop geslagen op de Hultenseweg in Tilburg. Dit gebeurde nadat ze rond halfeen een boom langs de weg raakte.

De auto kwam op de zijkant tot stilstand. De vrouw zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden.

Halfuur vast

"De vrouw heeft ongeveer een halfuur vastgezeten in haar auto", laat een ooggetuige weten. "Ze is vervolgens naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht."

De auto is zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft die getakeld en meegenomen.

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De vrouw zat volgens een ooggetuige een halfuur vast in de auto (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

