Man drinkt acht keer te veel en stapt achter stuur, vrouw schopt agent

De vrouw ging van een politiecel naar het ziekenhuis

Een 27-jarige automobilist uit Dinteloord is vrijdagnacht in Roosendaal aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij had ongeveer acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Een 30-jarige vrouw die bij hem in de auto zat, was het niet eens met de gang van zaken en er volgde een scène, inclusief arrestatie en ziekenhuisovernachting.

De 27-jarige man is een beginnend bestuurder. Na een korte achtervolging door de politie, moest hij op de Norbartlaan een blaastest doen. De uitslag: een F. Dat betekent dat hij veel te veel gedronken had. Bijna acht keer teveel zelfs, bleek na een ademanalyse op het politiebureau. De man moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een rijverbod van acht uur.

Bij hem in de auto zat op het moment van de controle ook een vrouw van 30 uit Roosendaal. Over haar schrijft de politie dat ze 'zichtbaar en hoorbaar behoorlijk onder invloed was van alcohol'. Ze 'eiste' dat de agenten haar meenamen naar het bureau. Ze kreeg te horen dat ze lopend of met een taxi kon gaan. Dat gezegd hebbende, wilde de politie vertrekken.

Trap tegen hoofd

De vrouw ging voor de politieauto lopen waar haar dronken kompaan was ingezet. Ze werd naar de stoep gedirigeerd, maar toen de politieauto wegreed ging ze opnieuw in de weg staan. Een andere agent stapte uit en zette haar op een grasveld.

Daar viel de vrouw. De agent boog zich over haar heen om haar 'vermanend toe te spreken' en moest dat bekopen met een trap vol tegen het hoofd.

Beschonken naar het ziekenhuis

Zij op haar beurt kreeg van de agent een klap in haar gezicht en alsnog een 'lift' naar het bureau: ze werd aangehouden. Omdat ze letsel had opgelopen, werd een ambulance gebeld. Die nam haar mee en 'vanwege haar beschonken toestand' werd ze opgenomen in het ziekenhuis.

Als ze daar mag vertrekken wordt ze verhoord. De agent die een trap van haar kreeg doet aangifte van mishandeling.

