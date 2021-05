Waar betaalt 'ie dat van? Politie maakt jacht op 'verdachte' boten

De jachthaven bij Dintelmond (foto: Google Maps). vergroot

Boten betaald met crimineel geld, of die gebruikt worden voor criminele activiteiten: de politie maakte er zaterdagmiddag digitaal jacht op. Mensen die tussen 10.00 en 15.00 uur in de buurt van Jachthaven Dintelmond in Heijningen waren, kregen op telefoon, laptop, tablet of computer een banner (soort advertentie) van de politie te zien, waarin gevraagd werd melding te maken van verdachte boten.

Wanneer een boot, of eigenlijk vooral een situatie, verdacht is, omschrijft de politie als volgt: "Als je een verdacht gevoel hebt bij een boot in combinatie met de eigenaren. Mensen waarvan je vermoedt of weet dat ze geen legaal inkomen hebben, dat past bij een kostbare boot. Vaak speelt buikgevoel ook een belangrijke rol. Deze persoon in combinatie met deze boot, dat klopt gewoon niet."

Criminaliteit op en rond het water

Dure boten worden regelmatig gebruikt om crimineel vermogen mee wit te wassen. Ook zijn ze soms toneel of vervoersmiddel voor andere criminele zaken, zoals drugsvervoer en mensenhandel.

Op de vraag waarom juist de Jachthaven van Dintelmond is uitgekozen, naast het Veerse Meer in de provincie Zeeland, geeft de politie een algemeen antwoord. "In de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zeeland-West-Brabant geldt dat misdaad niet mag lonen. Daarom verzamelen politie en justitie informatie over dure boten die zijn gekocht met crimineel vermogen en die boten worden afpakt."

Het is onduidelijk of de actie zaterdag direct al bruikbare informatie opleverde.

