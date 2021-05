NAC houdt eredvisie in het vizier na winst op Volendam in play offs

vergroot

NAC heeft zaterdag de halve finale van de play offs bereikt. In Breda schakelde de ploeg in de eerste ronde FC Volendam met 4-1 uit. Kaj de Rooij voor rust en Moïse Adilehou, Lewis Fiorini en Michael Maria in de tweede helft zorgden er met hun doelpunten voor dat NAC mag blijven hopen op promotie naar de eredivisie. De Bredase ploeg treft als volgende tegenstander Willem II of FC Emmen uit de eredivisie.

Ronald Strater Geschreven door

1. Knock-out systeem

De opdracht voor NAC was voorafgaand aan de play offs kraakhelder. Omdat deze nacompetitie via het knock-out systeem gespeeld wordt, zouden drie winstpartijen de Bredase club weer eredivisionist maken. Het zou de teleurstellende vijfde plek in de competitie meteen doen vergeten. Maar de eerste hobbel, de thuiswedstrijd tegen FC Volendam, was geen gemakkelijke. Het elftal van trainer Wim Jonk tikte NAC eerder dit jaar in Volendam namelijk bij vlagen compleet weg. Dat gebeurde zaterdag in Breda niet, want de thuisploeg speelde goed, met overtuiging en lekker compact. Maar ondanks dat NAC de bovenliggende partij was, leverde dat buiten een schot van Thom Haye, in de beginfase nauwelijks kansen op.

2. Goed spel wordt beloond met doelpunt

In de 25e minuut was er dan toch dé kans voor NAC om op voorsprong te komen. Als een vogeltje zo vrij schoot verdediger Moïse Adilehou de bal in zeer kansrijke positie echter naast het doel van Volendam-keeper Bakker. Tien minuten later was het wel raak. Vleugelaanvaller Kaj de Rooij ronde een voorzet van Robin Schouten uitstekend af en zette NAC op een 1-0 voorsprong. En hoewel het zestienmetergebied van NAC-keeper Nick Olij vlak voor rust nog heel even in een schiettent veranderde, was die ruststand gewoon terecht.

3. Nog vier goals na de rust

Om het tij te keren brachten de Volendammers in de tweede helft Antonucci voor El Kadiri, terwijl NAC met dezelfde elf bleef staan. Het hielp de gasten niet, want in de 52e minuut verdubbelde NAC al de score. Waar Moïse Adilehou in de eerste helft nog faalde, trof hij nu wel doel. Een klein kwartier later kon er in Breda opieuw gejuichd worden. Omdat FC Volendam de goal van NAC wel op moest zoeken, onstond er ruimte en kon Lewis Fiorini een pass van Adilehou van afstand knap afronden. Met die 3-0 was de wedstrijd in Breda gespeeld en had NAC zich verzekerd van de volgende ronde in de nacompetitie. Ook de tegengoal van Samuele Mulattieri in de 77e minuut kon daar niets meer aan veranderen. Zeker niet nadat invaller Michael Maria er vlak voor tijd nog 4-1 van wist te maken.

4. Willem II of FC Emmen in halve finale

In die halve finale, die donderdagavond wordt gespeeld, treft NAC in ieder geval een eredvisieclub. Willem II en FC Emmen vechten zondagmiddag uit wie rechtstreeks in de eredivsie blijft en wie play offs moet spelen. Ze zullen in ieder geval een ploeg op bezoek krijgen waarbij het zelfvertrouwen flink is toegenomen, want de overwinnig van NAC op FC Volendam was overtuigend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.