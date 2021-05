Auto belandt in voortuin na stuurfout

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Een raar gezicht op de Bitswijk in Uden zaterdagavond: een auto is daar in de voortuin van een huis beland. Volgens de politie heeft de bestuurder vermoedelijk een stuurfout gemaakt.

Ron Vorstermans

Er raakte niemand gewond. De auto is getakeld, maar de ravage in de tuin is groot. Het huis is niet door de auto geraakt.

Volgens de politie is er geen opzet in het spel en wordt er geen technisch onderzoek gedaan.

