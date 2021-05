Man raakt zwaargewond na botsing in Babyloniënbroek

Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk in Babyloniënbroek gebeurde zaterdag vlak voor middernacht (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zwaargewonde na botsing in Babyloniënbroek

Bij een ongeluk op de Hillsestraat in Babyloniënbroek is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Hij zat in een auto die vlak voor middernacht een boom raakte langs de straat. Een andere man, die ook in de auto zat, is ook naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

Trauma-arts

De ernstig gewonde man is in een van die ambulances naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging met hem mee in de ambulance. Ook de andere man werd naar een ziekenhuis gebracht.

De Hillsestraat werd vanwege het ongeluk afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Jurgen Versteeg). vergroot

