Man is rijbewijs en auto kwijt na dollemansrit over A59

Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs en zijn auto inleveren op de A59. Agenten betrapten hem toen hij met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur over de A59 tussen Rosmalen en Oss racete. Hier geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Volgens de politie had de man waarschijnlijk niet door dat hij tijdens zijn dollemansrit rond kwart over drie 's nachts de agenten passeerde, want zij reden in een onopvallende auto. Vervolgens zetten de agenten de achtervolging in. Hierbij liep de snelheid op tot ruim boven de 200 kilometer per uur.

Toen ze erin slaagden de automobilist - een 25-jarige man uit Utrecht - te laten stoppen, moest die meteen zijn rijbewijs en zijn auto inleveren. Het Openbaar Ministerie bepaalt of en zo ja wanneer hij de Volvo V40 terugkrijgt.

