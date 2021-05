Doorrijder in Breda reed vermoedelijk in Renault

Politieonderzoek op de plaats van de aanrijding in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De automobilist die zaterdagavond doorreed na een ongeluk in Breda, reed mogelijk in een Renault. De politie denkt dat het om een witte of grijze auto gaat met vier deuren.

Na het ongeluk op de Wilhelminasingel reed de automobilist met hoge snelheid weg richting de Doornboslaan.

Een 18-jarige fietsster raakte gewond bij het ongeval. Volgens de politie liep ze 'meerdere verwondingen' op. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en meegenomen naar een ziekenhuis.

De aanrijding gebeurde rond kwart voor twaalf.

