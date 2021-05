Man uren na ongeluk op A16 bij Zevenbergen opgepakt

Een automobilist die zaterdagochtend rond kwart voor zeven een aanrijding veroorzaakte op de A16 bij Zevenbergen is uren later alsnog aangehouden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Bij de aanrijding raakte een 54-jarige man gewond.

Volgens meerdere getuigen reed de veroorzaker van de aanrijding 'veel te hard'. Hij remde volgens de politie pas heel laat en tikte zo de auto voor hem aan. Deze auto tolde vervolgens over de weg en kwam tegen de vangrail tot stilstand. Volgens getuigen zag het eruit alsof de veroorzaker het slachtoffer 'van de weg had geveegd’.

Het kenteken van de auto waarin de verdachte reed, werd onder politiemensen verspreid. Ongeveer vier uur na het ongeluk werd de auto gevonden in Hendrik Ido Ambacht. In de auto lag een 31-jarige man uit Rotterdam te slapen. De kentekenplaten waren van de auto gehaald.

De man gaf toe betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. Hij werd aangehouden. De man is naar een politiecellencomplex gebracht en heeft daar een verklaring afgelegd. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs moest hij inleveren.