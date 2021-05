Joods monument beklad met verf, 'Free Palestina' erop gekalkt

Een grote hoeveelheid verf zit op het monument (foto: SK-Media). vergroot

Het Joodse monument aan het Maasveld in Cuijk is beklad met verf. Ook is er de tekst 'Free Palestina' opgekalkt. De vernielingen komen op een moment dat de spanning in Israël en de Gazastrook enorm zijn opgelopen.

Op het monument staat de tekst: 'Tussen 1940 en 1945 werden zij uit ons midden weggehaald omdat zij jood waren.' Daaronder begint een lijst met namen van Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, met daarachter de kampen waar ze om het leven kwamen.

Over de bovenste tekst zit nu een grote hoeveelheid witte verf. Eronder is de leus Free Palestina geschreven.

De politie kreeg zondagochtend een melding over de bekladding en ging poolshoogte nemen. Er hangen geen camera's bij het monument. Op Facebook laat de politie dan ook weten graag met getuigen in contact te komen.

Het Joodse monument is eigendom van de gemeente. Het is een gevel van de voormalige synagoge, met een gedenksteen erop. Daarvoor ligt een vloer van natuursteen, met een Davidster erop. Jaarlijks is er een herdenking voor de omgekomen Joden.

Op dit moment volgt de hele wereld de ontwikkelingen in Israël de Gazastrook gespannen. Het hevigste geweld in jaren is daar losgebarsten. Het conflict tussen Palestijnen en Israël eist veel doden, nu over en weer raketaanvallen zijn.

