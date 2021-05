RKC sluit seizoen af met 3-0 nederlaag in De Kuip

RKC-spelers kijken toe hoe Jens Toornstra een pass geeft (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC heeft de laatste wedstrijd van het seizoen verloren met 3-0. Tegen Feyenoord kreeg RKC enkele kansen om op voorsprong te komen maar moest het uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Rotterdammers. Wat viel er verder op in De Kuip?

1. Handhaving zo goed als zeker

Een zeer onwaarschijnlijk scenario kon RKC zondagmiddag nog de das om doen. Met nog één wedstrijd te gaan stond RKC drie punten voor op FC Emmen en twee op Willem II. Nummer zestien Emmen kon alleen op doelsaldo nog de Waalwijkers passeren. Het moest dan wel een verschil van dertien goals goed maken.

Bij RKC hield al niemand meer rekening met het scenario getuigde het feest na de overwinning op FC Twente. Honderden supporters stonden bij het stadion de spelers toe te zingen en ook de ontlading op het veld was groot. De wedstrijd in De Kuip kon dus worden bestempeld als eentje om des keizers baard.

2. Basisdebutant Adewoye

Ahmed Touba had in de wedstrijd tegen FC Twente zijn vijfde gele kaart gepakt en was dus geschorst voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Zijn vervanger was de in de winterstop overgekomen Shawn Adewoye. Hij mocht zijn debuut in de basis maken nadat hij al een paar keer was ingevallen.

Het is voor de centrale verdediger proeven aan het grote werk. De kans dat hij er volgend seizoen moet staan is namelijk aanwezig. Zijn twee 'concurrenten' centraal achterin staan in de nadrukkelijke belangstelling van diverse clubs. De kans dat zij komende zomer vertrekken is reëel.

En dat geldt niet alleen voor het centrale duo. De contracten van bijvoorbeeld sterkhouders Kostas Lamprou en Vurnon Anita lopen af. Ook zij zullen zich nog moeten gaan beraden over hun toekomst. Al met al zal er naar alle waarschijnlijkheid een ander RKC staan wanneer een volgend seizoen in de Eredivisie begint.

3. Zomeravond voetbal met grote uitslag

Doordat RKC al zo goed als zeker was van handhaving en Feyenoord nergens meer om voetbalde werd het zomeravond voetbal in De Kuip. Beide ploegen kregen het eerste halfuur wel wat kansen, maar aan alles merkte je dat de druk eraf was.

Toch kreeg RKC de grootste mogelijkheden. Vooral Richard van der Venne was er twee keer heel dichtbij. Uiteindelijk was het Feyenoord dat toch even aanzette en nog voor rust op een 2-0 voorsprong kwam via Nicolai Jorgensen en Jens Toornstra. Na rust werd het zelfs 3-0 via Steven Berghuis. Ondanks de flinke nederlaag kwam het lijfsbehoud van de Brabanders niet in de problemen.

4. Vuurwerk komt van supporters

Waar het op het veld heel gezapig was, werd het buiten het stadion steeds onrustiger. Veel supporters hadden zich verzameld rondom het stadion en staken flink wat vuurwerk af. Dat was voor de fans nog niet genoeg want halverwege de tweede helft wisten ze zelfs het stadion binnen te komen.

Met flink wat fakkels en vuurwerk kwamen ze de tribunes opgestormd. Tot echte rellen kwam het gelukkig niet maar de schrik bij de spelers was er niet minder om. Het was voor scheidsrechter Bas Nijhuis reden genoeg om de wedstrijd tijdelijk te staken. Zo'n vijf minuten later waren de supporters en de rook verdwenen en kon de wedstrijd worden afgemaakt.

