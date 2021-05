Je mag weer op vakantie en dus pakken Lianne en Fenne hun koffers

Lianne en Fenne wachten bepakt en bezakt op hun vlucht naar Portugal (foto: Imke van de Laar). vergroot

Maandenlang mochten we alleen voor noodzakelijke reizen het vliegtuig in. Maar sinds zaterdag is het reisadvies voor een aantal landen versoepeld. Zo mag je bijvoorbeeld weer naar Portugal, Curaçao en delen van Griekenland. En dat lieten sommigen zich geen twee keer zeggen.

Echt druk was het zondag nog niet op Eindhoven Airport. Maar de mensen die op vakantie gingen, hadden er wel heel veel zin in. Zoals Lianne Altena en haar dochtertje Fenne van 4. Met hun roze en een groene rolkoffers kwamen ze zichtbaar opgewonden bij de vertrekhal aan. Lianne: "We gaan naar mijn schoonzus, haar tante dus. Zij woont al bijna vier jaar in Portugal, in de buurt van Lissabon. We hebben elkaar door de coronacrisis al veel te lang niet kunnen zien."

Normaal zien ze elkaar minstens een keer per jaar. Het gemis is groot, legt Lianne uit. "We praten wel via app en Facetime. Maar dat is heel anders dan echt contact hebben."

In december hadden Lianne en Fenne ook al een vlucht geboekt om naar Portugal te gaan. Maar door de lockdown ging dat toen niet door. "Nu mag het eindelijk wel, daar zijn we heel blij mee. Het wordt genieten. Lekker bij elkaar zijn en bijkletsen."

Marc uit Drunen gaat drie maanden naar Portugal (foto: Imke van de Laar) vergroot

Ook Marc van Ballekom uit Drunen vertrekt naar Portugal. Hij komt met twee grote rugzakken, een strohoed en een grote glimlach op zijn gezicht aan op Eindhoven Airport. "Ik heb er naar uitgekeken, eindelijk mag het weer!"

Marc heeft grote plannen. "Ik ga drie maanden kijken bij een familie die zelfvoorzienend leeft. Ik ga daar meewerken en kijken hoe het ook anders kan. Om daar te mogen zijn heb ik de nodige documenten moeten regelen. Zoals een verklaring dat ik geen corona heb. En ik moet een tijdje in quarantaine als ik daar aankom. Maar ik ga met een blij gezicht die kant op."

