Willem II sluit dramatisch voetbaljaar positief af met winst en handhaving

Willem II blijft in de Eredivisie! De Tilburgse club wist zich op de laatste speeldag veilig te spelen door met 2-1 te winnen van Fortuna Sittard. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

1. Wereldgoal Pavlidis

Willem II had al flink wat mogelijkheden om te scoren in de eerste helft, dat deed het net voor rust. Vangelis Pavlidis kreeg de bal en begon aan een solo. Een paar leek hij zijn actie net iets te ver door te zetten, maar iedere keer lukte het hem met de bal aan zijn voeten een tegenstander te passeren. De Griek eindigde zijn slalom met een goede kapbeweging, om de bal vervolgens met een fraai boogballetje in de goal te werken. Los van het moment waarop de goal gemaakt werd, was het ook gewoon een hele mooie treffer.

2. Zenuwen

Het doelpunt op slag van rust was voor Willem II belangrijk, maar kort na rust maakte Fortuna Sittard gelijk. In een normaal seizoen zou op de tribunes veel geroezemoes zijn vanwege doelpunten die op de andere velden gemaakt werden. Supporters zouden zenuwachtig naar de telefoon kijken, om te zien wat de tussenstand bij FC Emmen zou zijn. Dat geroezemoes ontbrak, net als de gespannen supporters. Maar de zenuwen waren er wel degelijk, voelbaar bij spelers, medewerkers rond het veld en op de tribune én bij de technische staf. Trainer Zeljko Petrovic was daar het sprekende voorbeeld van. Zenuwen en spanning die voor een enorme ontlading zorgden bij iedereen toen Sebastian Holmén de 2-1 tegen de touwen werkte.

3. Slotfase

In de slotfase was de spanning enorm. Dat concurrent FC Emmen ging winnen was al vroeg in de tweede helft duidelijk, die ploeg stond ruim voor tegen het al gedegradeerde VVV-Venlo. Dus was alleen winst genoeg om de play-offs te ontlopen. Willem II had over de hele wedstrijd gezien genoeg mogelijkheden om meer doelpunten te maken, maar omdat het verschil slechts één was bleef het spannend. Fortuna Sittard ging er nog voor, waardoor er nog een paar hachelijke momenten waren voor het doel van Willem II. Een doelpunt viel er echter niet meer, waardoor het voetbaljaar dat begon met Europees voetbal uiteindelijk eindigde met directe handhaving.

4. Steun van supporters

Dat er geen fans in het stadion zouden zitten was al even bekend. Toch was er een mooie steunbetuiging voor de spelers van Willem II. Op de kruising bij het stadion van de club stonden flink wat supporters de spelersbus op te wachten. Met vuurwerk en het zingen van clubliederen kregen de spelers begeleiding bij de laatste meters naar het stadion.

