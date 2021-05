Honderden demonstranten in Eindhoven voor Palestina

Honderden mensen hebben zich zondagmiddag verzameld op het Stadhuisplein in Eindhoven, meldt Studio040. Vanaf halfdrie vindt er een demonstratie voor Palestina plaats. Deze duurt tot vijf uur.

Het initiatief komt van onder andere het Nederlands Palestina Komitee. "We staan solidair met onze kameraden in Palestina en zeggen nee tegen de illegale bezetting, etnische zuivering, onderdrukking en apartheid", staat in de oproep om ook naar Eindhoven te komen.